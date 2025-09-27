9月20日放送のABEMA「給与明細」では、人気セクシー女優・逢沢みゆが自身の給与を明かす場面があった。【映像】服を脱いだ逢沢みゆの姿（実際の映像）逢沢は、王道のセクシー女優から企画単体女優に活動を変えたことで、作品数が増え、人気が急上昇した。一体いくら稼いでいるのか。「専属のときよりも絶対に多く稼ごうって決めたので、今は多いです」と収入増を認め、「企画単体になってからだいたい平均1.5倍で、調子いい