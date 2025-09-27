自民党総裁選の5候補が27日の討論イベントで、日本をどういう国にしたいかを英語で説明するよう求められ、対応が分かれる一幕があった。林芳正官房長官と茂木敏充前幹事長は英語で答え、語学力をアピール。高市早苗前経済安全保障担当相、小泉進次郎農相、小林鷹之元経済安保相はほぼ全て日本語で答えた。質問者は、総裁選の勝者が首相になれば「トランプ米大統領と話すことになる」として、英語で1分間話すよう提案。林氏は全