好セーブで勝利に貢献した木村を中心に喜ぶ幸の選手たち＝神奈川工大第１０４回全国高校サッカー選手権神奈川県２次予選は２７日、神奈川工大などで１回戦１０試合が行われ、逗子葉山は３―１で厚木北に勝った。２次予選初出場の幸は０―０からのＰＫ戦（５―４）で新城を下した。第２日は２８日、１回戦の残り８試合が行われる。