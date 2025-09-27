（c）SANKEI 【予想配信】秋のスプリント王決定戦「スプリンターズS」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！ 第59回スプリンターズS みどころ 瞬きすら許されない70秒―― 短距離最強馬を決める一戦であるスプリンターズSはほんの一瞬で王座が決まる。わずか70秒の中に一瞬だけ"爆ぜる"馬だけに勝利の女神が微笑む。 例えば2020年。スタートで出足の付かなかったグランアレグ