【新華社イリ9月27日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州の「稲光謡」田んぼアート風景区では、色の異なる稲で躍動感あふれる立体的な絵を描き、各地から訪れる観光客を楽しませている。地元では近年、農業生産・農産品加工と観光の垣根を取り払い、観光振興によって人々の関心を引き付けている。（記者/関俏俏）