お笑いタレント明石家さんま（70）が、27日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。長男・二千翔さんの披露宴について語った。先日行われた長男・二千翔さんの結婚式に出席したというさんま。披露宴での乾杯の音頭は、二千翔さんを子供のころから面倒を見てきたタレントのジミー大西が務めたといい、「ジミーのことも心配やった。ちゃんと俺らのポジションを守ってやってあげなきゃ二千翔に申し訳な