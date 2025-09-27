カンテレドラマ「終幕のロンド―もう二痔と会えないあなたに―」（月曜後10・00、10月13日スタート）に出演する八木莉可子（24）が27日、大阪市内の同局で取材会に登場。主演の草なぎ剛から「“こういう座長の背中もあるんだ”とたくさんのことを学ばせてもらっています」と笑顔で語った。草なぎ剛が主演。シングルファザーで遺品整理人を演じる。八木は草薙の同僚の新入社員の久米ゆずは役。「少し内弁慶なところがあると思っ