自民党の総裁選で5人の候補は27日夜、インターネット番組に出演し、自民党総裁、そして首相に就任した場合、すぐに取り組むことなどについて議論を交わしました。茂木前幹事長「10月末にはトランプ大統領訪日することで調整していると思いますが、日米関係さらに深化させて中国に対する脅威や経済安全保障の認識を共有する事はできると思う」林官房長官「（野党との間で）給付と暫定税率廃止、こういうものの大きな事について大ま