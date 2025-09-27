「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクが連覇を達成。優勝マジック１で先発マウンドに上がった有原航平投手が安堵（あんど）の表情を見せた。初回に１点を失ったものの、二回以降は要所で三振を奪う好投。７回５安打１失点、７奪三振で１３勝目を挙げてリーグ連覇に貢献した。連覇へ王手をかけて迎えた一戦だったが、平常心でマウンドに上がった。有原は「いつも通りバッターに向かって集中は