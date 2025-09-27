バナナマン設楽統（52）が、テレ玉（テレビ埼玉）の番組「あなたのじまんはなんですか？」（土曜午後11時、再放送月曜午後7時55分、土曜午後5時55分）の27日放送回に、サプライズゲストとして出演した。設楽は埼玉県秩父出身だが、地元局のテレ玉への出演は、日村勇紀（53）と1993年にコンビを結成し、翌94年に「ラ・ママ新人コント大会」でデビューして以来、31年で初めて。「自分では、いろいろ出てたのかなと思っていたんですけ