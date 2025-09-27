2025年9月21日、中国のポータルサイト・捜狐に劇場版「鬼滅の刃」無限城編における鬼のMBTIを分析した記事が掲載された。記事は、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編の物語は、鬼殺隊の熱い戦いだけでなく、圧倒的な存在感を放つ鬼たちも観客を引きつけてやまない。特に重要な役割を持つ鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）、猗窩座（あかざ）、童磨（どうま）、獪岳（かいがく）の力の裏には、極端で悲劇的な人格構造が隠されている。最近SNS