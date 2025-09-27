「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクがリーグ連覇を達成。この日コンディション不良でスタメンから外れた近藤健介外野手が、チームの層の厚さを誇った。優勝マジック１で迎えた一戦で、近藤はスタメンを外れた。それでもチーム一丸となって戦い、逆転勝利でリーグ連覇が決定。試合後には「悔しいもありますけど、本当に改めてすごいチームだなと思いますし、本当に最後勝てて良かったかなと思