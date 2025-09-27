ボートレース芦屋の「福岡ソフトバンクホークス杯」は２７日、予選３日目が行われた。長谷川暖（２０＝岡山）は３日目６Ｒ、５コースから握って２着を確保。初日の転覆のアクシデントから巻き返し１、２、２着と好走。得点率１３位で予選最終日に臨む。機も「転覆後ほぼ何もしてない。足は変わらず全体的にいい。３日目は特にターン回りが良くて出口の感じも良かった。起こしで少し鳴くけど、スタートに影響はない」と好感触