女性アイドルによる音楽フェス「推し寺アイドルまつり２０２５」が２７日、名古屋市内の東別院で行われ、江籠裕奈（２５）、ミミフィーユ、カミングフレーバー、ＴＥＡＭＳＨＡＣＨＩ、なみだ色の消しごむ、Ｑｕａｄｌｉｐｓ、ＴＨＥＥＮＣＯＲＥ、ＢＮＳＩ、ロージークロニクル、らじお女子らが出演した。これはメ〜テレ（名古屋テレビ）が主催、宗教法人「真宗大谷派・名古屋別院（東別院）」が共催して行われた音楽ライ