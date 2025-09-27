青木蓮（２４＝埼玉）が２７日、ボートレース宮島で行われたプレミアムＧ?「第１２回ヤングダービー」の５日目５Ｒ、インからコンマ１１のトップスタートを決め１Ｍ先マイから勝利。待望のＧ?初勝利を挙げた。レース後は「ホッとしたというか、これで肩の荷が下りた」と安堵の表情。初のＧ?は予選敗退に終わった。「次からはこういう舞台でも余裕を持って臨めると思う」とビッグレースでの活躍に向けて気持ちを新たにしていた