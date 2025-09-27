ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第１２回ヤングダービー」は２７日、準優勝戦が行われ、優勝戦に進出するベスト６が決定した。井上忠政（２９＝大阪）は準優１０Ｒ、５コースからコンマ０７の好Ｓを決めると、グイグイ伸ばして内４艇を一気にのみ込んだ。「スタートは手前で様子を見たけど、放ってない。１等を取りたかった。２等で乗っても、と思ったんで…。優勝戦だと思って走った。まくる気しかなかった」と狙い通りの