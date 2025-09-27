27日午前、愛知県豊田市の自動車部品メーカーの工場で、破砕機のメンテナンスをしていたとみられる男性が下半身を挟まれ、死亡しました。 【写真を見る】愛知・豊田市のアイシン高丘の鋳造工場で作業事故メンテナンス作業中の男性…破砕機に挟まれ死亡 消防によりますと、27日午前11時半過ぎ、豊田市高丘新町のアイシン高丘の鋳造工場で「工場内で事故があった」と、工場の関係者から119番通報がありました。 救