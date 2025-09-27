幸せすぎる光景……！ YouTubeチャンネル「Laffey and Amy」では、母猫が自分を育ててくれたゴールデンレトリバーに子猫を紹介している様子が配信され、動画のコメント欄には「優しさに満ちてるね」「見てるだけで癒やされる」との声が続出しました。子猫たちに興味津々のゴールデンは…注目を集めたのは「母猫が、自分を育ててくれたゴールデンレトリバーに生まれたばかりの子猫を紹介」という動画。寝床にいる猫の親子のもと