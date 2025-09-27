◇パ・リーグソフトバンク4―1西武（2025年9月27日ベルーナD）ソフトバンクの選手会長を務める周東佑京内野手（29）が27日、優勝会見に出席。シーズンを振り返り熱い思いを語った。会見で周東は、自身はコンディション不良で試合に出られない日もあり、若手の躍動に「うらやましかったです。うーん…本当に試合出られない時期は、ああやって試合出ている若い選手を見て、本当にうらやましく思いましたし、何でその場で一