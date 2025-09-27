曜日替わりで芸人たちがパーソナリティーを務めるTOKYOFM「喋るズ」（月〜木曜後8・00）の初の番組イベント「喋るズ全員集合SP橋本直生誕祭〜まわす奥田に、リリー＆嶋佐が乾杯し、ヒコロヒーが華添えて、レインボーが抱きしめる〜」が27日、東京都新宿区のルミネtheよしもとで行われた。今年1月にスタートした同番組。この日は各曜日のパーソナリティー、レインボー（月曜）、銀シャリ・橋本直＆ガクテンソク・奥田修二