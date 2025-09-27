ソフトバンク・上沢直之投手が27日、リーグ優勝会見に出席。移籍1年目で歓喜の輪に加わり、感無量の表情を浮かべた。「率直にうれしい気持ちでいっぱい。1年目からこういう経験をさせてもらえて幸せ」と語った。 「高校時代から優勝というものに縁がない人生なのかなと。こうして優勝することができて、特別な思いというか。本当に良かったなという思いでいっぱいです」と述べた。「前半戦チームになかなか貢献できなかった