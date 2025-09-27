日本ハムの新庄剛志監督が２７日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「悔しくて悔しくて言葉にするのは難しいけど小久保監督素直におめでとう本当に強かった」とこの日、２年連続リーグ優勝を決めた敵将をたたえ、祝福した。ソフトバンク・小久保監督が胴上げされる動画とともに「しかし、実力の差は間違いなく縮まっている」と付け加え、ＣＳなど今後の戦いにも闘志を燃やした。新庄監督と小久保監督は仲