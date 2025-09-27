プロ野球パ・リーグで2連覇を果たし、胴上げされるソフトバンクの小久保裕紀監督＝27日、ベルーナドームプロ野球ソフトバンクが27日、2年連続でパ・リーグの頂点に立った。勝利した埼玉県所沢市のベルーナドームでの西武戦後、就任2年目の小久保裕紀監督は選手らの手で宙を舞った。敵地のファンとともに歓喜の瞬間を迎えた。優勝へのマジックナンバーを「1」として臨んだ一戦には2万7454人が詰めかけた。1―1の五回に栗原陵矢