◆パ・リーグロッテ０―２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムの新庄剛志監督が自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、連覇を達成したソフトバンク・小久保監督を祝福した。「悔しくて悔しくて言葉にするのは難しいけど小久保監督素直におめでとう本当に強かったしかし実力の差は間違いなく縮まってきている」とつづった。試合後は、プロ初完封の達を大絶賛し、ソフトバンクの連覇について