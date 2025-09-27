◆ウエスタン・リーグくふうハヤテ３―５広島（２７日・ちゅ〜るスタジアム清水）現役引退を表明している前ＤｅＮＡでくふうハヤテの田中健二朗投手（３６）が、ラストマウンドを飾った。ウエスタン・リーグ広島戦で、４点ビハインドの８回に５番手で登板。１回を３者凡退に仕留めた。先頭の韮沢を一ゴロ、高木を空振り三振、続くラミレスも空振り三振にし、締めくくった。マウンドを降りる際にはベンチの仲間の出迎えを受け