◇パ・リーグロッテ0ー2日本ハム（2025年9月27日ZOZOマリン）ロッテ先発・種市は9回128球を投げて4安打2失点で完投。自己最多の15三振を奪う力投だったが、打線の援護なく今季8敗目を喫した。最速155キロと威力満点の直球と、鋭く落ちるフォークで三振の山を築き「真っすぐが良かったので、よりフォークが生きた」と振り返った。初回は3者連続三振の立ち上がり。2回も先頭・郡司を空振り三振で4者連続。続く清宮に先制