【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２６日、日本企業の熱延鋼板に最大３０％の反ダンピング（不当廉売）関税を課したと発表した。不当に安く販売され、ＥＵ域内の産業に損害を与えたと認定した。今後５年間適用する。熱延鋼板は鋼材を熱して延ばしたもので、自動車や建材などに幅広く使われる。ＥＵによると、税率は日本製鉄が３０・０％、ＪＦＥスチールが２９・８％、東京製鉄が６・９％な