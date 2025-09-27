テレビ朝日系「アメトーーク！」が２５日に放送された。この日は「バンドやってる芸人」。バイきんぐ・小峠英二がサックスを演奏し本格的な腕前を披露した。ゲストの谷まりあも「シブかっこいい！生の音、聴きに行きたいぐらい！」と興奮した。サックスは音量が大きいために練習の場を確保するのが大変なのでは？と聞かれた小峠は「そうなんです。場所が結構難しくて。家でカバーつけてやる時もあるんですけど、なるべく生音