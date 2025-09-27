9月20日放送のABEMA「給与明細」では、人気セクシー女優・逢沢みゆが、自身の活動方針の転換について語る場面があった。【映像】服を脱いだ逢沢みゆの姿（実際の映像）女優デビューしたばかりの活動は順調だったが、「新人さんとかいっぱい入ってきて、どんどん埋もれていく」と話す。そして、「自分の売り方が王道でずっといた。それがつまんないって途中で思っちゃって…。それで他の作品を見たら、『こういうの楽しそうだな