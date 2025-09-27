３人組ガールズバンド・ＳＨＩＳＨＡＭＯが２７日、来年６月１３、１４日に川崎市の「ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ」で行われるワンマンライブをもって活動休止することを公式サイトなどで発表した。文書を添付し「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう！！！等々力で待っています！！！」などとつづられている。ＳＨＩＳＨＡＭＯは宮崎朝子、松岡彩、吉川美冴貴の３人組。２０１７年に