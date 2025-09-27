人を好きになる心は止められない。結婚してパートナーがいても、誰かに思いを寄せてしまうこともある。行動に移さなければ「不倫」にはならないが、心の歯止めが利かなくなり恋心が「恋愛」に発展してしまうこともあるだろう。そうなると難しいのが「終わり方」だ。【マンガ】互いに好きだけど家庭は大事にしたい…42歳女性が「期限付きの不倫の恋」を始めて終えるまでけじめをつけた原案：亀山早苗マンガ：poko（@daccho_poko）(