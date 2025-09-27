◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）ソフトバンクの孫正義オーナーがリーグ2連覇に満面の笑みを浮かべた。「最高にうれしいですね。特に今シーズンは4月などは、だいぶ苦しいスタートでしたから。喜びは本当にひとしお。小久保監督の2連覇というのは昨年とはまた違う深い喜びがありますね」と振り返った。チームは優勝マジック1で迎えた西武戦で勝利。2年連続のリーグ優勝を達成した。同球場を訪れ、歓喜の瞬間