◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝へのマジックナンバーを「1」としていた首位のソフトバンクが西武を下し、2年連続21度目（南海、ダイエー時代を含む）のリーグ優勝を飾った。2位日本ハムとは最後まで死闘を繰り広げた。8月22日からの敵地3連戦では3連敗を喫し、一度は0・5ゲーム差まで詰められた。それでもソフトバンクは総力戦で首位を死守。9月18日の直接対決を制し、ついにゴールテープを切った。