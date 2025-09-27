◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝へのマジックナンバーを「1」としていた首位のソフトバンクが西武を下し、2年連続21度目（南海、ダイエー時代を含む）のリーグ優勝を飾った。最後は6月から本格的に守護神を任された杉山一樹がセデーニョを三ゴロ併殺に打ち取ってゲームセット。小久保裕紀監督は奈良原浩ヘッドコーチと力強く抱き合った。試合後の優勝監督インタビューで小久保監督は「抑えの杉山に任