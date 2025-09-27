Jリーグは９月27日、J２第31節の７試合を各地で開催した。３位の千葉は、熊本とホームで対戦し、２度のビハインドを追いつき２−２ドロー。勝ち切ることはできず、首位浮上とはならなかった。宮沢悠生新監督の初陣となった８位の大宮は、４−３で磐田との打ち合いを制し、暫定５位となった。また、最下位の愛媛は大分を３−０で下し、11試合ぶり白星を手にした。この結果、暫定ながら水戸、千葉、長崎の上位３チームが勝点