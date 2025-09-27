脚本家・演出家で女優としても活動する山田佳奈氏（40）が俳優・矢作マサル（38）と結婚したことを27日、自身のX（旧ツイッター）で発表した。また、15日に第1子となる男児を出産したことも明かした。山田氏は「ご報告させて下さい」として「今年矢作マサルさんと籍を入れ、9/15に男児を出産いたしました」と結婚と第1子を出産したことを報告した。続けて「夫のユーモアと息子の愛らしさと、新しい生活がとても目まぐるしい