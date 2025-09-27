２６日の巨人戦で違和感を訴えマウンドを降りた横浜ＤｅＮＡ・東（右）＝横浜横浜ＤｅＮＡの東とオースティンが出場選手登録を外れた。東は２６日の巨人戦で左手を気にするそぶりを見せ、六回途中に緊急降板。オースティンも同試合の走塁の際に足を気にしていた。三浦監督は「東は上半身のコンディション不良。オースティンは右膝の違和感。万全じゃない中でやってくれていた」と説明した。エースと４番が不在となったが、２人