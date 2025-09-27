AKB48の海外姉妹グループ、KLP48の山根涼羽（25）と黒須遥香（24）が27日、茨城・大洗町で行われた「大洗海上花火大会2025」のトークイベントに出演した。今回のためにグループ拠点のマレーシアから来日し、プロレスラー蝶野正洋（62）らと共にゲストとして登壇。黒須は「マレーシアでは花火大会のような大きなイベントはないので、代表として来られて良かったですし、マレーシアの方にも届けられたらいいなと思っています」と語り