◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節名古屋０―４鹿島（２７日・豊田スタジアム）首位の鹿島は、名古屋に４―０で圧勝し、４連勝で今季最長の９戦負けなしとした。約６か月間の負傷離脱から復帰した１８歳のＦＷ徳田誉（ほまれ）が２ゴールを奪い、視察した日本代表の森保一監督（５７）をうならせた。３連覇を狙う２位神戸は２―１で清水に逆転勝ち。町田は１―０で岡山に勝利した。今季９得点の鈴木は頭を抱え、驚きの表情で