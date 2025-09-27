◇パ・リーグオリックス2-0楽天（2025年9月27日京セラD）オリックス山下が昨年9月4日の西武戦（ほっともっと神戸）以来、388日ぶりの白星を手にした。7回を投げ被安打3、11奪三振の無失点。2回先頭のボイト、5回1死では宗山にいずれも外野フェンスを直撃する二塁打を浴びたが、いずれも後続から連続三振を奪うなど要所を締めた。ただこの1勝も、度重なる腰のコンディション不良を克服した23年の新人王にはこれも通過点に