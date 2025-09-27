こちらは、うみへび座の方向・約2500光年先の惑星状星雲「PN A66 33」。アメリカの天文学者George Abell（ジョージ・エイベル）が1966年に発表した惑星状星雲のカタログには「Abell 33」として記載されています。まるでダイヤモンドをあしらった指輪のような姿をしていますが、Abell 33そのものは淡い円形の部分のみ。右下の輝きはAbell 33とは関係がない恒星「HD 83535」の光です。地球から見ると、手前側のHD 83535が奥側のAbell