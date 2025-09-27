ロックシンガー矢沢永吉（76）が、27日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演し、矢沢ファンとの笑い話を明かした。フェスで共演したことのあるアーティストからの質問に回答。「UVERworld」TAKUYA∞から「ツアー中のオフの日はどうやって過ごしてますか？」と質問が読み上げられた。矢沢は「若い時はオフ日は飲みに行ってましたね」と返答。特に行きつけはなかったといい、「だいたい飛び込みで」店