声優の小林千晃さんが、都内で開催されたTVアニメ『葬送のフリーレン』の放送2周年記念上映イベントに、種粼敦美さん、市ノ瀬加那さんと共に登場。海外イベントでの思い出を語りました。2023年9月に放送が開始したTVアニメ『葬送のフリーレン』は、国内外で数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼びました。7月にはアメリカ・ロサンゼルスで開催された『Anime Expo 2025』にキャストを代表して小林さんが登壇しています。小