「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクがリーグ連覇を達成。３試合連続で決勝打を放った栗原陵矢内野手が、小久保監督からの驚きの一言を明かした。同点で迎えた五回だ。連打で無死一、二塁をつくったが、２番・川瀬が犠打に失敗。西武ファンが大盛り上がりの中、栗原は「（川瀬）晃のバントでああいう流れになったので、自分がなんとかしたいなというか、カバーできたらなっていう気持ちはあり