[9.27 オランダ・エールディビジ第7節](アムステルダム・アレナ)※23:30開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 1 ビテスラフ・ヤロシュDF 3 A. GaaeiDF 4 板倉滉DF 5 O. WijndalDF 37 ヨシプ シュタロMF 8 ケネス・テイラーMF 10 オスカル・グロフMF 11 M. GodtsMF 17 オリバー・エドバールセンMF 18 デイビィ・クラーセンFW 19 D. Konadu控えGK 12 J. HeerkensGK 22 レムコ・パスヴェールDF 2 ルーカス・ローザDF 24 ジョル