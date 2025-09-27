[9.27 プレミアリーグ第6節](スタンフォード ブリッジ)※23:00開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 21 ヨレル・ハトDF 23 トレボ・チャロバーDF 24 リース・ジェームズMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 17 アンドレイ・サントスMF 25 モイセス・カイセドFW 7 ペドロ・ネトFW 20 ジョアン・ペドロFW 41 エステバン控えGK 12 フィリップ・ヨルゲンセンDF 5 ブノワ・バディア