岐阜県多治見市の飲食店の弁当を食べた21人が吐き気などの症状を訴え、県の保健所は食中毒と断定し、この店を営業禁止処分にしました。 【写真を見る】仕出し弁当を食べた男女21人が食中毒…調理・提供した岐阜県多治見市の飲食店が営業禁止処分に 吐き気や下痢などの食中毒の症状を訴えたのは、多治見市の飲食店「宝弁当」が、今月18日と19日に調理・提供した仕出し弁当を食べた男女21人です。 岐阜県によりますと、入院した人