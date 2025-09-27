最後までペナントレースを争った日本ハム・新庄剛志監督（53）は「ソフトバンクさんは（互いが）ワクワクする試合をさせてくれる。今年の優勝争いは物凄くプラスになったと思う」と、ライバル球団と競り合った経験がチームを成長させたと振り返った。日本ハムの強さを直接称えたり、負けを認めないところが新庄監督らしい。その目に見えるのは早くもCSの舞台。そして北の大地で開催する日本シリーズを制するナインの姿だ。