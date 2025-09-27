◇パ・リーグソフトバンク4―1西武（2025年9月27日ベルーナD）ソフトバンクが2年連続パ21度目、1リーグ時代を含め23度目となるリーグ優勝を決めた。通算23度の優勝は巨人の48度に次ぎ西武に並ぶ2位タイ。就任から2年連続でパ・リーグを制した小久保ホークスの強さをデータから探った。（記録課・八田朝尊）☆新人から連続優勝新人監督の2季以上連続Vは藤本定義（巨＝36秋、37春）、森祇晶（西＝86〜88年）、中嶋聡（