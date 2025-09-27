東京ヴェルディは前節にヴィッセル神戸に0-4の大敗を喫した東京ヴェルディは9月27日に行われたJ1リーグ第32節で浦和レッズと対戦して0-0で引き分けた。前節、ヴィッセル神戸に0-4と大敗を喫していたなか、最終ラインのリーダー的存在であるDF谷口栄斗も出場停止だったが、90分間にわたってハードワークを続けて無失点に抑えた。その守備力には浦和のマチェイ・スコルジャ監督も舌を巻いた。リーグ戦4試合連続ノーゴールという